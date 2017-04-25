معهد الإدارة يعلن تقديم الاختبارات للبرامج الإعدادية واللغة الإنجليزية وتعديل أوقات الجدول الدراسي لهذه البرامج

صراحة – خالد الحسين : أعلن معهد الإدارة العامة تقديم الاختبارات للبرامج الإعدادية واللغة الإنجليزية وتعديل أوقات الجدول الدراسي لهذه البرامج ، بحيث يصبح زمن المحاضرة 60 دقيقة، وتبدأ المحاضرة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الثامنة والربع.

وتأتي هذه الخطوة بعد الأمر الملكي بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأكدت إدارة المعهد على جميع أعضاء هيئة التدريب ضرورة استيفاء جميع المتطلبات الدراسية والتدريبية قبل بداية الاختبارات وفي حالة الاحتياج لمحاضرات إضافية يتم التنسيق مع إدارة القبول والتسجيل، كما أكدت على وجوب انتهاء التدريب العملي وتسليم التقارير الخاصة بالدارسين يوم الخميس 22 /8 / 1438هـ.

وأعلن المعهد أن اختبارات الفصل الثاني للعام التدريبي 1437 / 1438 ستبدأ يوم الأحد 25 /8 / 1438هـ الموافق 21 /5 / 2017م وتنتهي يوم الخميس 29 /8 / 1438هـ الموافق 25 /5 / 2017م.