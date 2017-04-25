أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية

صراحة – نواف العايد : اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية, الفائزين بالجائزة في عامها السادس والعشرين، البالغ عددهم 30 مزارعاً من مدينة تبوك ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي, الذي أوضح أن الجائزة لاقت إقبالا من المزارعين على التقدم للترشيح في جميع محافظات منطقة تبوك, وذلك لحرص المزارعين على كسب هذه الجائزة والتشرف باستلامها من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وأكد المهندس الحربي أن الجائزة ساعدت على تحفيز المزارعين من أبناء المنطقة في تنمية القطاع الزراعي وبث روح المنافسة بين المزارعين مما كان له الأثر الاقتصادي على المنطقة تبوك نتيجة لحرص سموه على تشجيع ودعم المزارعين والزراعة في هذا الجزء الغالي من بلادنا.