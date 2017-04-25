ازالة 20 طناً من الأخشاب بحوش بكر مكة المكرمة

صراحة – خالد الحسين : نفذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة اليوم , حملة واسعة ‏ بقيادة رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد, وحضور مدير إدارة الخدمات ماجد المجنوني ورئيس قسم الأسواق أحمد الصاعدي وعدد من المراقبين ومشاركة الضبط الإداري والجهات الأمنية والإدارة العامة لصحة البيئة ‏والإدارة العامة للنظافة , في حوش بكر بمكة المكرمة, وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من حملة أمانة العاصمة المقدسة التي تنفذها بعنوان” في خدمة مكة المكرمة ” والمنبثقة من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة ” كيف نكون قدوة ” .

وأوضح رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد أنه تم خلال الحملة إزاله أعداد كبيرة من الأخشاب والأثاث المنزلي المستعمل وبعض المستلزمات تقدر بأكثر من 20 طناً تمت مصادرتها علاوة على إزالة أكثر من 20 مبسطا تم تشييدها بصورة غير نظامية داخل الحوش, إلى جانب رفع كميات كبيرة من المخلفات والأوساخ التي تشوه المنظر العام .

ولفت إلى أنه تم مشاركة أكثر من 60 عامل نظافة وتوفير عشر سيارات, لتنفيذ الحملة, مؤكدا أن جميع أقسام بلدية المسفلة تشارك في حملة الأمانة ” في خدمة مكة المكرمة ” التي خصصت هذا الأسبوع من مرحلتها الثانية في منطقة حي المسفلة بمتابعة مستمرة من معالي أمين العام المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار واهتمام بالغ من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط .