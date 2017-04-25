بيل يغيب عن مواجهة أتليتيكو في دوري الأبطال

صراحة – (رويترز) – استمرت معاناة جاريث بيل مع الاصابات يوم الثلاثاء بعدما أعلن ريال مدريد أن لاعب منتخب ويلز الذي تعاقد معه النادي في صفقة قياسية أصيب في ربلة الساق ليغيب على الأرجح عن أربع مباريات في الدوري الاسباني وكذلك عن مواجهة أتليتيكو مدريد في قبل نهائي دوري الأبطال.

وخرج بيل مصابا خلال مباراة مثيرة خسرها ريال مدريد على أرضه 3-2 أمام غريمه برشلونة ليشتعل الصراع على اللقب بعد أن انتزع حامل اللقب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال.

وأصدر ريال بيانا يوم الثلاثاء قال فيه إن بيل يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في ربلة الساق اليسرى دون تحديد المدة التي قد يغيبها لاعب منتخب ويلز عن المباريات.

وقالت وسائل اعلام محلية إنه قد يبتعد لثلاثة أسابيع ليغيب لو حدث ذلك عن مباريات أمام ديبورتيفو وبلنسية وغرناطة واشبيلية اضافة الى مباراتي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام أتليتيكو.

وفاز بيل بلقبين لدوري الأبطال مع ريال مدريد منذ انتقاله في صفقة قياسية عالمية من توتنهام في 2013 لكن موسمه الرابع في اسبانيا ضربته الاصابات.

وأجبرته اصابة في الكاحل الأيمن على الغياب أكثر من شهرين في نوفمبر تشرين الثاني كما خرج مصابا في ربلة الساق اليمنى خلال مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال أمام بايرن ميونيخ.

وتعرض المدرب زين الدين زيدان لانتقادات شديدة في وسائل اعلام اسبانية لدفعه بجاريث بيل أمام برشلونة بعد 11 يوما من اصابته على الرغم من ان المدرب الفرنسي دافع عن قراره يوم الثلاثاء.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي “تدرب بشكل طبيعي ثلاث مرات قبل المباراة دون أن يعاني من أي مشكلة ومثل هذه الأشياء لا يمكن تجنبها”