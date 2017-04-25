الفتح السعودي يتعادل مع استقلال خوزستان الإيراني

صراحة – محمد المحسن : أهدر فريق الفتح السعودي اليوم فوزاً كان في متناول يده على فريق استقلال خوزستان الإيراني بعد أن كان متقدماً بهدف حتى الدقيقة 91 ، لكن أدرك فريق استقلال خوزستان هدف التعادل بالوقت بدل الضائع في الجولة الخامسة ماقبل الأخيره ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وتقدم الفتح في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه علي الزقعان بعد انفراده بمرمى الفريق الإيراني ، فيما أدرك لاعب الفريق الإيراني سلمان بهراني هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقة ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 6 نقاط بالمركز الثالث ، وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان ثاني الترتيب .