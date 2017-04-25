أمير مكة يدشن عددًا من مشروعات التنموية غدًا بالطائف

صراحة – خالد الحسين : واصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم جولاته التفقدية لعدد من محافظات شرق المنطقة ، حيث زار سموه محافظات الخرمة ، ورنية ، وتربة ، وميسان , رأس خلالها اجتماعات المجالس المحلية والتقى بالأهالي واستمع لمطالبهم واحتياجات التنمية في تلك المحافظات.

وناقش سموه مع أعضاء المجالس المحلية عدداً من الموضوعات من أبرزها المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة, إضافة للمشاريع المتأخرة وأسباب تأخرها وأهمية بدء المجالس في العمل على تقديم مبادرات لمشاريع تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان مثل المستشفيات ومراكز التأهيل الشامل وغيرها من المشروعات التي تحتاجها تلك المحافظات ، بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

كما شملت جولة سمو أمير منطقة مكة المكرمة التفقدية عدد من المراكز التابعة للمحافظات الواقعة شرقي المنطقة وهي مراكز ترعة ثقيف ، وحداد بني مالك وبني سعد.

ويختتم سمو أمير منطقة مكة المكرمة جولاته التفقدية يوم غد بزيارة محافظة الطائف التي يرأس فيها اجتماع المجلس المحلي ويدشن عدداً من مشروعات التنموية.