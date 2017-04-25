“الدلاك” يترأس وفد المملكة فى اجتماع وزراء الشباب بدول الخليج العربى

صراحة – واس : يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي غدا اجتماعهم الـ 31 الذي تستضيفه مملكة البحرين .

وعقد وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم اجتماعهم الـ34 في العاصمة البحرينية المنامة ، واستعرض الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة

على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بمستقبل برامج وفعاليات شبابية رياضية بدول المجلس .

واتخذت حيالها التوصيات المناسبة لعرضها على أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة ، حيث ترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل رئيس الهيئة العامة لشؤون الشباب عبدالإله بن سعد الدلاك .