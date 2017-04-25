حركة مرتبطة بالقاعدة تعلن تبنيها هجوم سان بطرسبورغ

صراحة – وكالات : أعلنت حركة “كتيبة الإمام شامل”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي الذي ضرب، يوم 3 من الشهر الجاري، مترو مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن منظمة “SITE Intelligence Group”، المختصة في متابعة أنشطة الجماعات والحركات المتطرفة في الإنترنت، أن منفذ الهجوم، الذي أودى بحياة 15 شخصا، كان يعمل، حسب بيان “كتيبة الإمام شامل”، وفقا لأمر من زعيم تنظيم “القاعدة”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، أيمن الظواهري.

يذكر أن التفجير الإرهابي المذكور ضرب قطار مترو الأنفاق بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

كما تم تلافي وقوع تفجير ثان في اليوم ذاته إذ عُثر على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت في محطة “بلوشاد فوستانيا” لمترو الأنفاق في نفس المدينة”.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية وفقا لمادة الإرهاب، لكنها تدرس أيضا فرضيات أخرى.

ويعتقد التحقيق أن منفذ الهجوم هو مواطن قرغيزي من مواليد العام 1995، إسمه أكبر جان جليلوف، وضع العبوة المتفجرة الأولى في محطة “بلوشاد فوستانيا” ودخل حاملا الثانية إلى القطار وفجرها فيه.

واعتقلت قوات الأمن الروسية بشكل عام 10 أشخاص في سان بطرسبورغ وموسكو للاشتباه بأن لهم صلة بهذه العملية.

وأعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، أن مدبر الهجوم قد تم تحديد هويته، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل.