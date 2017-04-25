أمير القصيم يرعى حفل تكريم الدفعة العاشرة لحفظة كتاب الله بعد غد

صراحة – محمد المحسن : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حفل تكريم الدفعة العاشرة لحفظة كتاب الله ، التابعين لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الشماسية،مساء بعد غد ، بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، وذلك بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمحافظة الشماسية .

من جانبه قدم محافظ الشماسية رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالشماسية فهد بن راضي الراضي ، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على رعاية الحفل الختامي لحفظة كتاب الله بالمحافظة .