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25 أبريل, 2017   2070

أمير القصيم يرعى حفل تكريم الدفعة العاشرة لحفظة كتاب الله بعد غد

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صراحة – محمد المحسن : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حفل تكريم الدفعة العاشرة لحفظة كتاب الله ، التابعين لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الشماسية،مساء بعد غد ، بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، وذلك بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمحافظة الشماسية .
من جانبه قدم محافظ الشماسية رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالشماسية فهد بن راضي الراضي ، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على رعاية الحفل الختامي لحفظة كتاب الله بالمحافظة .

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