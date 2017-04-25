إردوغان يؤكد ” لا حل في سوريا والأسد في السلطة”

صراحة – وكالات : أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع السوري في ظل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وقال إردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية “الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا. ينبغي تحرير سوريا من الأسد حتى يظهر الحل”.

وألمح الرئيس التركي أيضا إلى أن روسيا خففت من دعمها للرئيس السوري. وقال إردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له: ” ’إردوغان لا تفهمني خطأ. لست أدافع عن الأسد ولست محاميا عنه’ هذا ما قاله. بوتين أبلغني بذلك”.