تعليم تبوك يناقش تحضيراته قبل بداية الاختبارات النهائية لمدارس المنطقة

صراحة – تبوك : رأس مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير صباح اليوم اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات إدارة تعليم تبوك قبل اختبارات الفصل الدراسي الحالي بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة للبنين والبنات بمكتب مدير التعليم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعميم معالي الوزير بخصوص الاختبارات والتأكيد على إرسال تعميم التقويم الدراسي إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية في الميدان وكذلك مكاتب التعليم والمساعدين ومديري الإدارات وأوصى الاجتماع باتخاذ إجراءات عدة في هذا الصدد من أبرزها التأكيد على دور إدارة الإشراف التربوي في المتابعة الميدانية من خلال إضافة حصة دراسية على الجدول المدرسي بالتناوب بين المواد والتخصصات وفقاً لطبيعة المادة ومحتواها الدراسي ، إيقاف الأساليب الإشرافية بصفة عامة، حسم الدرجات من المواظبة في حال غياب الطالب، التأكيد على اكمال المقرر الدراسي والمتابعة مع قيادات المدارس للتغيير الذي طرأ على توزيع المنهج حسب التقويم الجديد.

كما أكد الاجتماع على فِي مجال التدريب التربوي على اعتماد إيقاف الخطة التدريبية وجميع البرامج التدريبية التي تخص المعلمين والمعلمات، وفي إطار النشاط الطلابي شدد الاجتماع كذلك إيقاف جميع الأنشطة بكافة أشكالها والأنشطة اللاصفية وحفلات التخرج، وفي جانب إدارة الاختبارات اتخذت قرارات عدة منها تأجيل تجويد الاختبارات، وإعداد الجداول الدراسية وفق التقويم الدراسي، مع إبلاغ طلاب المنازل بتغيير التقويم الدراسي عن طريق قادة المدارس بتعميم موحد للمدارس .

وفي تعليم الكبار تم الاتفاق على التنسيق مع إدارة الإشراف التربوي و إدارة الاختبارات، فيما يخص إعداد الجداول المدرسية وإعداد الاختبارات للدارسين مع تكثيف الزيارات من مشرفي إدارة تعليم الكبار على جميع المدارس للمرحلة الثانوية على أن تغطى كافة المدارس بالزيارات الميدانية من المشرفين في المحافظات .