العبادي يحذر تركيا ردا على ضرباتها على شمال العراق

صراحة – وكالات : دانت حكومة حيدر العبادي العراقية الضربة التركية التي استهدفت، فجر اليوم الثلاثاء، جبل سنجار بشمال العراق وأسفرت عن مقتل 5 عناصر من “البيشمركة” الكردية، محذرة تركيا من تكرار ذلك.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن العبادي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “مجلس الوزراء دان الضربة التركية التي استهدفت مناطق عراقية”، فيما أضاف أن “الحكومة العراقية تحذر تركيا من تكرار هذه الاستهدافات”.

وأشار العبادي إلى أن “اتفاقية النظام السابق(نظام صدام حسين) التي كانت تسمح للأتراك بالتوغل قرابة 10 كيلومترات في الحدود الشمالية للعراق لضرب حزب العمال غير نافذة الآن”.

وفي سياق منفصل، تطرق العبادي إلى سعي إقليم كردستان للإنفصال عن العراق وأكد بهذا الصدد أن “الانفصال ليس من مصلحة الكرد”.

وكان الجيش التركي قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، أن طيرانه الحربي شن غارات قال إنها استهدفت مواقع لمسلحي “حزب العمال الكردستاني” والمنظمات التابعة له، في جبل سنجار بشمال العراق، وجبل قرجوخ (قره تشوك) بشمال شرق سوريا.

وزعم الجيش أن المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى “أوكار للإرهاب”، تستخدم لشن هجمات إرهابية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك.

وفي بيان منفصل صدر عنه لاحقا، أعلن الجيش التركي عن مقتل 70 مسلحا كرديا جراء الغارات.

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي أكدت فيه قوات “البيشمركة” الكردية، التي تعرضت للقصف التركي في العراق، مقتل 5 من عناصرها جراء هذه العملية.

بدوره، أعلن ريدور خليل، الناطق الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي استهدفتها الضربات التركية في سوريا، أن حصيلة الغارات على جبل قرجوخ 20 قتيلا و18 جريحا.