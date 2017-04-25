النفط يغلق مرتفعا قبل بيانات المخزونات الأمريكية

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء متعافية من خمس جلسات متتالية من الخسائر وقبل بيانات من المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي لأقرب استحقاق 33 سنتا أو 0.67 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.56 دولار للبرميل مرتدا عن سلسلة انخفاضات بلغت 7.4 بالمئة.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 52.10 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الثلاثاء في حين ستنشر إدارة معلومات الطاقة بياناتها يوم الأربعاء.