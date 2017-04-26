وزير التجارة الأمريكي ينفي وجود حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا

صراحة – واس : أوضح وزير التجارة الأمريكي “روس ويلبر روس” اليوم أن القرار بفرض تعريفة دخول على الأخشاب الكندية الخام، هي ضريبة هدفها الاساسي حماية المنتج الأمريكي المحلي مقابل الكندي وتقليل فرصه في المنافسة اعتمادا على “الدعم الذي يتلقاه منتجو الأخشاب في الغابات الكندية من الحكومة .

وقال روس خلال تصريح صحفي اليومي للبيت الابيض : إنه لا يعتبر أن موقف الإدارة الأمريكية من كندا بمثابة حرب تجارية بين البلدين ، فكل ما هنالك أن الولايات المتحدة سوف تطبق مجموعة من التعريفات الدقيقة على الواردات التي تدخل إلى البلاد.”

وأضاف وزير التجارة مبرر فرض التعريفة الجديدة على واردات الأخشاب الخام الكندية إلى الولايات المتحدة بأن “أغلب الغابات في كندا مملوكة للولايات، ما يجعل تكلفة الإنتاج قليلة جدا، ونعتبرها في هذه الحالة أسعارا مدعومة للأخشاب تسمح لهم ببيع المنتج بأسعار زهيدة في الولايات المتحدة.”

وأشار الوزير أن هذا يبدو مجحفا في حق الولايات المتحدة، إذ أن معظم الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية ملكية خاصة ما يؤدي إلى سداد منتجي الأخشاب الخام للتكلفة الكاملة للمنتج، ما يضعف فرصهم في المنافسة ، مشدداً على أن نهج إدارة الرئيس الأمريكي ترامب يختلف كثيرا عن نهج الإدارة السابقة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، مشددا على أن المهم لدى الإدارة الجديدة هو “التنفيذ” لما يأتي في هذه الاتفاقيات.

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة هي الأقل في تطبيق إجراءات حماية الاقتصاد بين القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم.