لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي يقر تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء

صراحة – وكالات : أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

تسمح التعديلات الجديدة للاجئين بالبحث عن العمل داخل الاتحاد الأوروبي بعد مرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلا من 9 أشهر، كما كان الوضع في السابق.

وتضمن التعديلات للاجئين الدخول إلى دورات تعلم اللغة بدءا من تاريخ تقديم طلب اللجوء، وذلك بغية زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلية ولتسهيل اندماجهم في المجتمعات الأوروبية.

كما تنص الوثيقة على أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يستند إلى أمر قضائي فقط وأن يكون الحل الأخير. ويحظر القرار احتجاز الأطفال سواء كانوا بصحبة أولياء أمورهم أم لا.

ويهدف البرلمان الأوروبي من خلال هذه التعديلات إلى ضمان معايير استقبال اللاجئين العالية والمتساوية في جميع دول الاتحاد الأوروبي.