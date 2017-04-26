مدمرة أمريكية تضع أسلحتها في حالة تأهب أثناء اقتراب سفينة إيرانية منها

صراحة – وكالات : وضعت المدمرة الأمريكية “ماهان” أسلحتها في حالة تأهب، أثناء اقتراب سفينة تابعة لحرس الثورة الإيراني على مسافة 914 مترا منها، في مياه الخليج.

وذكرت قناة “فوكس نيوز”، أمس الثلاثاء 25 نيسان، عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الحادثة وقعت الاثنين الماضي، موضحا أن المدمرة الأمريكية قررت تغيير مسارها أثناء تواجدها في مياه الخليج، للحفاظ على مسافة الأمان مع السفينة الإيرانية، ووضعت المدمرة الحاملة للصواريخ، في الأثناء أسلحتها في حالة استعداد.

وأضاف المصدر ذاته أن المدمرة “ماهان” شغلت صفارة الانذار، وأرسلت الإشارات الضوئية.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي الثامن من شهر كانون الثاني، فتحت المدمرة الأمريكية النيران التحذيرية، بعد أن اقتربت منها 4 زوارق تابعة للبحرية الإيرانية أثناء عبور المدمرة “ماهان”، مضيق هرمز.

وتكررت هذه الحوادث في السنوات الأخيرة بين البحرية الأمريكية والزوارق التابعة للبحرية الإيرانية. وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بأن الولايات المتحدة لن تتساهل مع استفزازات القوات البحرية الإيرانية.