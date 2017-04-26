أمريكا تنشر منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد ” في سيئول

صراحة – وكالات : نشرت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بطارية منظومة الدفاع الصاروخي المتطور “ثاد ” في ملعب غولف في بلدة سونغجو، جنوب شرق سيئول.

وبدأت عملية نقل الأجزاء الرئيسية، منها 6 منصات للإطلاق، ورادار وصواريخ مضادة منذ منتصف ليلة أمس واستغرق نقل هذه المعدات 4 ساعات ما عدا مولدات الطاقة التي يتوقع نقلها قريبا.

وأثناء نقل هذه الأجزاء، منعت الشرطة دخول سكان البلدة المحتجين على نشر المنظومة، حيث تمركز حوالي 200 شخص أمام قاعة السكان في حي سوسونغ الواقع في مدخل ملعب الغولف.

وقامت القوات الأمريكية بنقل جميع أجزاء بطارية منظومة “ثاد”، التي كانت احتفظت بها في بوسان وتشيلغوك، مع الإشارة إلى أن وحدة بطارية ثاد تتكون من 6 منصات للإطلاق وصواريخ مضادة ومولدات الطاقة والمبردات.

وتم نقل هذه الأجزاء الرئيسية إلى موقع مخصص لنشر “ثاد” داخل ملعب الغولف الذي تبلغ مساحته حوالي 300 ألف متر مربع ومنحته كوريا الجنوبية للقوات الأمريكية، طبقا لاتفاقية وضعية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية(SOFA).

ويدير المنظومة لواء المدفعيات الـ35 التابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.