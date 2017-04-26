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26 أبريل, 2017   2254

أكثر من 693 ألف مستفيد من خدمات 14 مستشفى خلال الربع الماضي في الشرقية

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صراحة – الرياض : أوضحت “الصحة” في الشرقية  أن  14مستشفى من مستشفياتها  في المنطقة قدمت خدماتها خلال الربع الماضي ( 3 شهور ) من العام الحالي 1438هـ  لأكثر من 693ألف مراجع لأقسام الطوارئ والعيادات ، فيما  أجريت 6003 عملية جراحية خلال نفس الفترة ، كما  سجلت 2693 حالة ولادة خلال نفس الفترة .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن تلك المستشفيات شملت مجمع الدمام الطبي ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران ، إضافة إلى  المستشفيات طرفية تتمثل في   مستشفيات صفوى ، ورأس تنورة ،والجبيل ، و النعيرية ، و بقيق ، ومليجة ، والرفيعة ، ومستشفى الخفجي ،  ومستشفى البطحاء العام ، ومستشفى قرية العليا، حيث تؤدي الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية عملها بالشكل المطلوب ، في ظل توفر التجهيزات الطبية المناسبة والمتطورة فيها.

وبين الجعلود أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام استقبل خلال الربع الماضي 27837 مراجع في قسم العيادات الخارجية ، وأجرى 1402 عملية جراحية ، فيما بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 1794 مولود ، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ في مجمع الدمام الطبي 59547 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 134834 مراجع ، فيما أجري 1641 عملية جراحية خلال نفس الفترة ، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في مستشفى القطيف المركزي 58850 مراجع ، و79562 مراجع لقسم العيادات الخارجية ، و 699 مولود ، فيما أجريت 816 عملية جراحية ، أما مستشفى العيون التخصصي بالظهران فقد استقبل 3658 مراجع لقسم الطوارئ ، و 21833 مراجع لقسم العيادات الخارجية ، فيما أجرى 953 عملية جراحية خلال نفس الفترة ، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في مستشفى النعيرية العام 25245 مراجع ، فيما بلغ مراجعي العيادات الخارجية  12730 مراجع ، فيما أجريت 522 عملية جراحية وبلغ عدد المواليد في المستشفى خلال نفس الفترة 133 مولود ، أما مستشفى رأس تنوره العامة فقد بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 22205 مراجع ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 8162 مراجع ، واجريت 12 عملية جراحية ، إضافة إلى 4 حالات ولادة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الجبيل العام 21634 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10833 مراجع ، في حين أجريت في المستشفى 348 عملية جراحية خلال نفس الفترة  ، أما مستشفى الخفجي العام فقد بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39204 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 18148 مراجع ، وبلغ عدد المنومين في المستشفى 1088 مريض ، فيما أجريت 159 عملية جراحية ،

وأضاف الجلعود :  أن مستشفى صفوى استقبل خلال نفس الفترة من العام الحالي 21949 مراجع في قسم الطوارئ ، وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 10788 مراجع ، فيما اجريت 19 عملية جراحية ، أما مستشفى بقيق العام فقد استقبل 16415 مراجع في قسم الطوارئ ، و7689 مراجع لقسم العيادات ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 39 عملية ، و19 حالة ولادة ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ  في مستشفى قرية العليا 24590 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية في المستشفى خلال نفس الفترة 4966 مراجع ، فيما اجريت 10 عمليات جراحية ، و 20 حالة ولادة في المستشفى ، أما مستشفى البطحاء العام فقد بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 3234 مراجع ، إضافة إلى 108 مراجعين لقيم العيادات الخارجية بالمستشفى ، أما مستشفى الرفيعة فقد بلغ عدد مراجعي الطوارئ 5464 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 7581 مراجع ، في حين أجريت 35 عملية جراحية ، وبلغ عدد المواليد 12 مولود خلال نفس الفترة ، أما مستشفى الأمير سلطان بمليجة فقد بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 12230 مراجع ، و 6841 مراجع لقسم العيادات الخارجية ، إضافة إلى تسجيل 12 حالة ولادة ، وإجراء 47 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الحالي.

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