وزراء دفاع 20 دولة يبحثون في موسكو مكافحة الإرهاب

صراحة – وكالات : تنطلق اليوم في موسكو أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن MCIS-2017 بمشاركة ممثلين عن 85 دولة.

ويتصدر موضوع مكافحة الإرهاب الدولي أجندة أعمال مؤتمر موسكو الذي سيشارك فيه 20 من وزراء الدفاع، و500 مسؤول أجنبي.

ومن المتوقع أن يلقي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، كلمة أثناء افتتاح المؤتمر، يتطرق فيها إلى “جملة واسعة من القضايا الملحة المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي، إضافة إلى المسائل الخاصة بتحقيق الأمن، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأوروبية وآسيا الوسطى وغيرها من المناطق”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المؤتمر يهدف إلى “البحث عن طرق للخروج من الوضع الحرج في مجال الأمن الدولي، وليس إلى توجيه الاتهامات المتبادلة”.

ومن المنتظر أيضا أن يحضر المؤتمر كل من رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيس منظمة شنغهاي للتعاون، ونائب رئيس جامعة الدول العربية، إضافة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة.