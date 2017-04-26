شرطة تايلاند تراجع إجراءات حجب المحتوى بعد بث جريمة قتل على فيسبوك

صراحة – وكالات : قالت الشرطة في تايلاند يوم الأربعاء إنها ستبحث كيفية تسريع حجب “المحتوى الإلكتروني غير اللائق” بعد أن قتل رجل ابنته البالغة من العمر 11 شهرا وبث مقطعي فيديو لجريمته على فيسبوك.

وظل تسجيلا الفيديو متاحين للمشاهدة لمدة 24 ساعة تقريبا إلى أن حذفا. ويظهر التسجيلان الرجل وهو يشنق ابنته في مبنى بجزيرة بوكيت الساحلية الجنوبية. ثم أغلق الكاميرا وقتل نفسه.

وقال كيسانا باتاناتشاروين نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي “سنبحث في المستقبل أمر المحتوى الإلكتروني غير اللائق، سواء على فيسبوك أو يوتيوب أو انستجرام، وكيف يمكننا تسريع حجب هذا المحتوى.”

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي في تايلاند إنها اتصلت بفيسبوك بعد ظهر الثلاثاء من أجل حذف تسجيلي الفيديو.

وجرى حذفهما في حوالي الساعة الخامسة مساء في بانكوك يوم الثلاثاء بعد نحو يوم كامل من تحميلهما على الموقع.