حرم أمير منطقة القصيم ترعى حفل جائزة السويلم للتفوق العلمي بالبكيرية الإثنين المقبل

صراحة – نواف العايد : ترعى حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل ، حفل جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي لطالبات مدارس إدارة التعليم بمحافظة البكيرية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ، والذي ينظمه قسم التوجيه والإرشاد (بنات) بالإدارة الاثنين المقبل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية.

وعبرت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) منيرة بنت عبدالله العبودي والمشرفة العامة على الحفل عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حيث يعتبر تشريفها اكبر دعم لتشجيع الطالبات على رعايتها لهذه المناسبة الغالية والتي تهم فئة عزيزة على نفوس الجميع وهن بناتنا الطلبات مؤكدة حرص القيادة الرشيدة دائماً على تكريم المبدعات، والمتميزات موضحة بأن هذا ليس بمستغرب على سموها الكريم والذي عرف عنها وقوفها الدائم والداعم لمسيرة التعليم؛ وكما قدمت شكرها وتقديرها لأبناء الشيخ محمد العلي السويلم (رحمه الله) لتبنيهم جائزة التفوق العلمي، وبينت أن الجائزة أصبحت اليوم منارة مضيئة ومصدر إشعاع علمي مميز في تحفيز بناتنا الطالبات على التنافس الشريف في مجال التفوق العلمي.

وأوضحت رئيسة قسم توجيه وارشاد الطالبات بالإدارة الاستاذة هند بنت مقبل المقبل , انه سيتم تكريم عدد (114) طالبة منهن (109) طالبة متفوقة دراسيا على مستوى مدارس تعليم البكيرية إضافة إلى5 طالبات من المرحلة الثانوية للصف الثالث ثانوي حاصلات على معدلات عالية في الاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1436-1437هـ .