جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تخرّج الدفعة الـ 14 من طلابها

صراحة-الرياض:يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ ،حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 500 طالب على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 346 طالبًا في مرحلة البكالوريوس، و 146 طالبًا على مستوى مرحلة الدراسات العليا، و 8 طلاب من خريجي المنح،وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

وعد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي،في تصريح بهذه المناسبة، رعاية سموه تشريفًا للجامعة وخريجيها وجميع منسوبيها، ودعمًا لهم في رسالتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وقال : عودنا سموه على مشاركة الخريجين فرحة النجاح والتخرج تكريمًا لهم على ما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي المكثف في مركز المحاكاة السريرية ومدن الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، ومشاركتهم أيضًا فرحة التطلع إلى خدمة الوطن والمواطن بثقة وأمانة وإخلاص. مشيراً إلى أن الخريجين بما اكتسبوه من مهارات سيسهمون في دعم وتطوير النظام الصحي في المملكة ، والاستفادة من بيئة الممارسة الإكلينيكية في تنمية وترقية أدائهم وعطائهم وإنجازهم.

وأكد الدكتور القناوي ،أن الجامعة ملتزمة بتحقيق أهدافها المتمثلة في حرصها على تخريج كفاءات علمية متميزة في مختلف التخصصات الصحية ليشاركوا بفعالية في دعم وتطوير برامج النهضة الصحية في كل أجزاء وطننا الغالي، وليحققوا طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية قيادة العمل الصحي في المملكة كونهم أفضل استثمار تقدمها الجامعة للمشاركة في دعم القطاع الصحي .

وثمَّن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية،لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تفعيل دور المؤسسات التعليمية بالمملكة والارتقاء بمخرجاتها، منوهًا باهتمامه في أنشطة هذه الجامعة وفعالياتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تحرص الجامعة على أن تكون بأعلى المعايير لضمان جودة المخرجات والأداء في التخصصات الحيوية المتعلقة بصحة وسلامة المواطن.

وأعرب في ختام تصريحه عن خالص التهاني للخريجين متمنيًّا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم،مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على مراتب الشرف بلغ 148 طالبًا، منهم 128 بكليات الرياض، و17 بفرع جدة، و 3 بفرع الأحساء.