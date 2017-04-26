الحملة السعودية تواصل الزيارات الميدانية للأشقاء السوريين داخل مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال الكادر الطبي التابع لها تنفيذ مجموعة من الأنشطة الطبية الميدانية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين التي تستهدف زيارة منازل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتقديم العلاج المناسب لهم إضافة إلى الإرشاد والنصح الطبي لذويهم في كيفية التعامل مع المرض و سبل الوقاية والعلاج منه.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الحملة من خلال الجولات المستمره التي تنفذها للكشف عن الحالات التي تحتاج للمتابعة ، تعاملت مع العديد من الحالات المرضية الحرجة التي يصعب عليها زيارة مبنى العيادات التخصصية السعودية داخل المخيم وقد تم تقديم العلاج المناسب لها بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد.

من جانبه أبان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشقاء السوريين يحتاجون لرعاية خاصة في النواحي الحياتية كافة خاصة المجال الطبي، وذلك مراعاة للأوضاع الصعبة التي يمرون بها وهو ما يستدعي من المنظمات العاملة كافة في هذا المجال أن تقدم كل ما بوسعها لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم خاصة هذه الحالات الإنسانية المتعثره.