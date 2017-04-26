“الصحة” ترتقي بمرافق الرعاية الصحية عبر مشروع التحول المؤسسي

صراحة-الرياض:تبدأ منظومة وزارة الصحة اليوم مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية في إطار مبادراتها المندرجة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات التحول الوطني وتجسيد رؤية المملكة 2030.

وتهدف مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية إلى فصل تقديم الخدمات الصحية، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية,في حين تسعى المبادرة للوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة جميع الفئات السكانية، ما يتيح للمنظومة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي وتحسين إنتاجية وأداء منسوبيها .

ويذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لتوفير قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية .

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة،وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والإلتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.

وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي .