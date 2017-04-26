النفط يهبط متأثرا بضغوط المخزونات الأمريكية ووفرة المعروض العالمي

صراحة-وكالات:واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي يوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية ومستوى قياسيا للإمدادات في بقية أنحاء العالم وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإمدادات وموازنة السوق.

وبحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 49.43 دولار للبرميل بعدما زادت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الخام الأمريكي في سبعة من الجلسات الثمانية الماضية.

وقال تجار إن خام غرب تكساس الوسيط تأثر بعد تقرير أصدره معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء بشأن زيادة مخزونات الخام الأمريكية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان إلى 532.5 مليون برميل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 51.98 دولار للبرميل. ويقل برنت بنحو 8.5 بالمئة عن الذروة التي بلغها في أبريل نيسان.

وتعهدت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار.

غير أن الأسعار ظلت متدنية خلال العام الحالي حيث واصلت المخزونات الأمريكية الزيادة ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج