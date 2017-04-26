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26 أبريل, 2017   1978

تركيا تعتقل 803 للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب

صورة من أرشيف رويترز لرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

 

صراحة-وكالات:احتجزت السلطات التركية 803 أشخاص ليل الثلاثاء للاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وذلك في إطار واحدة من أكبر الحملات منذ أشهر على شبكته التي تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة انقلاب في يوليو تموز الماضي.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة استهدفت هيكل شبكة كولن في الشرطة. وأضافت أنه صدرت أوامر باحتجاز 1000 شخص ألقي القبض على 803 منهم في عمليات شملت كل أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما.

وذكرت المصادر أنه تقرر نقل المحتجزين إلى العاصمة أنقرة.

وبعد محاولة الانقلاب ألقت السلطات القبض على 40 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 120 ألفا آخرين في مجموعة واسعة من القطاعات شملت الجيش والشرطة والتعليم والخدمات العامة وذلك للاشتباه في صلتهم بجماعات “إرهابية”.

وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد عشرة أيام من استفتاء أظهر موافقة الأتراك على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان

 

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