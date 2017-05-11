الباطن بفوز على نجران ويقترب من البقاء بالدوري السعودي

صراحة – نجران : أبقى فريق الباطن على أماله حظوظه في البقاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزا مهما على مضيفه نجران بهدف دون رد في ذهاب الدور الفاصل للصعود والهبوط .

ويلتقي الباطن صاحب المركز الثاني عشر بدوري المحترفين، مع نجران الذي حصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى، في دور فاصل للصعود والهبوط من مباراتين ذهاب وعودة ، ويكفي الباطن التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام بملعبه يوم الثلاثاء القادم لضمان البقاء في دوري المحترفين، فيما أصبح يتعين على نجران الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف، شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل في لقاء الإياب.