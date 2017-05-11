أمين حائل يعلن اعتماد أمانة حائل كمقدم خدمات تصديق حكومي

صراحة – حائل : اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, أمانة منطقة حائل, كمقدم خدمات تصديق حكومي بعد أن تمكنت من اجتياز متطلبات المركز بنجاح ، وتخول هذه الخدمة أمانة حائل في الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهم الالكترونية وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الالكتروني وتشفير البيانات ومعالجة جوانب القصور الممثلة في صعوبة التيقن من هوية الاطراف المتعاملة الكترونيا .

أكد أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس أن أمانة حائل نالت اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي لتصبح أمانة منطقة حائل في مقدمة الامانات على مستوى المملكة والتي اجتازت متطلبات المركز الوطني للتصديق الرقمي ، وذلك بعد عمل دؤوب قدمه المسئولين في الامانة والذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل الرقي بخدمات الأمانة الإلكترونية والتي سيكون لها دور كبير في تسخير التكنولوجيا لمصلحة المواطن على نحو يتمثل في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الحكومية إلكترونيا كـ ” استخراج الرخص الانشائية وخدمة ايصال التيار الكهربائي وتجزأه وفرز الأراضي وتعديلها للاستعمال السكني ” وغيرها من الخدمات التي ستتاح للمواطن للاستفادة منها إلكترونيا دون مراجعة الأمانة والبلديات التابعة لها .

وبين امين منطقة حائل المهندس أبو راس أن هذا الاعتماد سيسهم في إيجاد بيئة تعاملات إلكترونية آمنة في إنجاز المعاملات وتحقيق الثقة في التعاملات الإلكترونية ، والارتقاء بجودة المنظومة الإلكترونية التي تقدمها الأمانة لجميع المستفيدين ، موضحا ان هذا الاعتماد هو خطوة هامة نحو انطلاقة جديدة لخدمات أوسع وأشمل مستقبلا بإذن الله .

مضيفاً المهندس أبو راس ان أمانة المنطقة تعكف حاليا على ” أتمتت ” عدة خدمات إلكترونية متكامله تحت إشراف طاقم فني سيتم تقديمها بالكامل عبر قنوات إلكترونية مبتكرة تغني المستفيد من الخدمات تكبد عناء الحضور للتواصل مع الجهة المعنيه في أي مرحله من مراحل الوصول للخدمة أو تنفيذها أو الحصول عليها ، مشيراً ان امانة المنطقة خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله ومن أجل التسهيل على الجميع ستحول جميع خدماتها التي تقدمها للمواطنين إلى خدمات إلكترونية تكون بمتناول الجميع.