ترامب يصدر أمرا تنفيذيا حول الأمن الإلكتروني

صراحة – وكالات : كشف مسؤول بارز في لإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني للحكومة وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية.

ويعد هذا الأمر التنفيذي الذي وقع اليوم الخميس، أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية لإدارته، ولكن لم يتسن حتى الآن الاطلاع على نسخة من الأمر الموقع.

وكان هذا الأمر التنفيذي تأجل طويلا بعد أن كاد ترامب أن يوقع أمرا مماثلا حول الأمن الإلكتروني بعد أيام من توليه الرئاسة في يناير، لكن جرى سحبه للسماح بمزيد من المدخلات من الوكالات الفدرالية المختلفة والتشاور مع الخبراء.