ترامب يحض على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

صراحة – خالد الحسين :نشر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على “تويتر” أمس الخميس، صورتين التُقطتا قبل يوم واحد في المكتب البيضوي، إحداهما مع وزير الخارجية الروسي والثانية مع وزير الخارجية الاوكراني، وأرفقهما بعبارة “لإحلال السلام!”.

وكتب ترامب على “تويتر” أمس، وفي اليوم نفسه عقدتُ لقاءين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، وأرفق التغريدة بعبارة “لإحلال السلام” وبتوقيعه.

والتقى الوزير الأوكراني الأربعاء نائب الرئيس مايك بنس، لكنّ لقاءه مع ترامب لم يكن مقررا على جدول أعمال الرئيس الأميركي.

يذكر أن النزاع اندلع بين أوكرانيا وروسيا، إثر ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، في خطوة تُوتّر العلاقات الأميركية الروسية.