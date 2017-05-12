تعليم نجران يعلن عن مواعيد اختبارات مسابقة “موهوب” 2017

صراحة – نواف العايد : اعلنت الإدارة العامة لتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالشؤون التعليمية (بنات)، مواعيد الاختبارات في مسابقة “موهوب” 2017 م، وذلك بعد تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1437 /1438هـ .

وبينت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات سراء بنت سعيد الشهراني، أن الاختبار التجريبي بدأ أمس وسينتهي يوم السبت 24 /8 /1438هـ , فيما تبدأ مسابقة العلوم يوم الأحد الثاني من شهر رمضان المبارك المقبل، ومسابقة الرياضيات ستكون يوم الاثنين الثالث من شهر رمضان المبارك، فيما ستكون مسابقة الفيزياء يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان، ومسابقة الكيمياء يوم الأربعاء من الشهر نفسه ، مبينة أنه سيتم إعلان النتائج في التاسع من شهر ذي القعدة القادم، والمرحلة النهائية (الاختبار التحريري) في الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي 1438 /1439هـ .

وحثت الطالبات على المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل في بوابة موهبة والدخول على الاختبارات التجريبية استعدادا للاختبارات في مواعيدها المحددة.