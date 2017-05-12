وفاة (3) عمال نتيجة حريق نشب في احد المستودعات بمكة



صراحة – فيصل القحطاني : اوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والأربعون من يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر شعبان للعام 1438 تلقينا بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في مستودع بشارع الحج وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منجرة بمخطط النور تقدر أبعادها ب(15×25) م مبنيه حوائطها بالطوب ومسقوف بالصاج تحتوي على مجموعه من الخشب الخام وابواب مصنعه ومكائن القص وبعض قطع الأثاث بالإضافة لبعض المواد الكيميائية (تنر_ واصباغ) تمت السيطرة على الحادث واخماده وقد نجم عن الحادث وفاة (3) عمال كانوا نائمين في غرفة مبنية بالصاج بداخل المنجرة على مستوى الدور الثاني يتم الوصول إليها عن طريق سلم حديدي صغير حيث حاصرتهم السنة اللهب وكثافة الادخنة العالية نتيجة طبيعة المواد المحترقة.

كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.