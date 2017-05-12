مدينة الملك سعود الطبية تهدي الوطن شهادة عالمية



صراحة – محمد المحسن :في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مدينة الملك سعود الطبية حصل مركز جراحات البدانة بالمدينة على شهادة الجمعية العالمية لجراحات البدانة كمركز معتمد دولي لجراحات البدانة حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى، وبذلك يكون هو أول مركز تابع لوزارة الصحة معترف به عالمياً على مستوى المملكة العربية السعودية .

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة ورئيس مركز جراحة البدانة د. هيثم الفلاح أن هذه الشهادة جاءت نتيجة سنوات طويلة من العمل والجهد من العاملين بمركز جراحات البدانة، حيث تم تطوير البنية التحتية ونهج أساليب وسياسات ساهمت بهذه النقلة العالمية، وهذا يؤكد حرص المدينة الطبية على تقديم مستوى راق من الخدمات الآمنة للمرضى والالتزام بمعايير الجودة التي تتمشى مع رسالة وزارة الصحة .

وأشار د.الفلاح إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تسعى لان تكون مرجع طبي في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية .

وأضاف د. الفلاح أن هذا الاعتماد هو هدية لهذا الوطن الغالي، مرجعاً ذلك الإنجاز إلا ما تلقاه المدينة ممثلة في مستشفياتها ومراكزها من دعم واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-، والمسؤولين في وزارة الصحة.

يذكر أن المدير العام التنفيذي للمدينة ورئيس مركز جراحة البدانة د. هيثم الفلاح تسلم شهادة الاعتماد الدولية خلال اجتماع الجمعية العالمية لجراحة البدانة في مدينة نابولي الإيطالية .