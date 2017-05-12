المعلمي : العلاقات السعودية الأمريكية قوية وقائمة على أسس صلبة

صراحة – نواف العايد : أكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ستزداد متانة في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وقال في تصريح خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة واشنطن :” إن العلاقات السعودية الأمريكية قوية وثابتة وقائمة على أسس صلبة، وستستمر على هذا النهج في تعزيز قوتها وصلابتها”.

وأضاف ” أن اختيار فخامته لزيارة المملكة ضمن أوائل الدول التي سيزورها في جولته الخارجية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وبالعالمين العربي والإسلامي”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد عبر في أكثر من مناسبة عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة في المنطقة وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وعن دعمه لجهود المملكة في عدد من القضايا.

وأكد المعلمي أن المملكة تشارك فخامته في رؤيته بأن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة يجب أن تتوقف ، وتيجب مواجهتها، وفي حاجة الدول الإسلامية إلى معالجة قضية مكافحة الإرهاب بطريقة أكثر فعالية وأكثر ابتكارًا، مبينًا أن قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع الرئيس الأمريكي ستشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتفاهم المشترك.