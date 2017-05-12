مصادرة 400 كيلو لحوم مجهولة المصدر بشقه سكنيه بالدمام

صراحة – محمد المحسن : صادرت بلدية شرق الدمام مؤخراً, 400 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال مداهمتها شقه سكنيه تتبع لعدد من العمالة الوافدة في مدينة العمال تستخدمها لتقطيع اللحوم وتغليفها.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري, أن فرق المراقبة في البلدية قامت بمداهمة شقة سكنية تتبع عمالة تقوم بتقطيع اللحوم وتغليفها بالشقة وتوزيعها على المحلات التجارية والمراكز التجارية, مبيناً أن تلك اللحوم مجهولة المصدر وتقدر كميتها التي تم إتلافها من قبل البلدية 400 كيلو تقريباً ، مؤكداً أن البلدية لا تألوا جهدا في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة صحة المستهلك.

ودعا المهندس الشمري, جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية