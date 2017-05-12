الأمير خالد الفيصل يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الأحد القادم

صراحة – خالد الحسين : يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بفندق الانتركونتننتال الأحد القادم, الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي, الذي يشهد ندوات ومعارض للجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والخاصة بعنوان “كيف نكون قدوة”, إضافة إلى معرض تشكيلي.

ويستهل الأسبوع الثقافي في أول أيامه الثلاث بندوة عن “أسئلة القدوة” يشارك فيها كل من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج , ويديرها معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي.

كما يشهد الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي, فعاليات ثقافية وفكرية عن بناء نماذج القدوة في الرياضة وريادة الأعمال وكذلك في الإعلام يتحدث خلالها نخبة من المختصين في تلك المجالات .

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي, قد انطلق منذ سبعة أشهر قُدمت خلالها 238 مبادرة لـ 64 جهة حكومية وخاصة , و 108 مبادرات فردية، وأعلن سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي عن نتائج جوائزه وأطلق قافلته، ويواصل الملتقى الأسبوع القادم ختام أعماله بالأسبوع الثقافي والحفل الختامي الذي من المقرر أن يقام الأربعاء القادم.