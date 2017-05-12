تعليم نجران يبدأ في استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار

صراحة – محمد المحسن : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران, عن استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية للعام الدراسي 1438 /1439هـ ، وذلك عبر التسجيل بموقع إدارة تعليم الكبار بنجران على الإنترنت.

ودعت الراغبين للترشيح, التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الصفحة الإلكترونية والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية ، مع توخي المصداقية والدقة والموضوعية في تعبئة البيانات ، مبينة أن استقبال طلبات الترشيح سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري، كما سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين وأعمالهم التي يمارسونها عند التقديم .