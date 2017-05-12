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12 مايو, 2017   2438

مقتل 10 أشخاص إثر انفجار استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

egypttoday-ألشرطة-الباكستانية2

صراحة – خالد الحسين : لقي عشر أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح إثر انفجار وقع اليوم في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام لحزب جمعية علماء الإسلام مولانا عبدالغفور حيدري.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع على أحد الطرق أثناء مرور موكب مولانا عبدالغفور حيدري الذي كان متجهاً إلى مؤتمر ديني في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مستونج لاستقبال الضحايا.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ الانفجار.

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