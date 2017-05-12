«صحة المدينة» توضح سبب وفاة طفل بعد تنويمه بمستشفى النساء والولادة

صراحة – محمد المحسن : اصدرت الشوون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بيانا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول وفاة أحد المرضى حديثي الولادة بعد تنويمه بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة. جاء فيه “الطفل وُلد بعملية قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة، وقد أُحضر وعمره ٩ أيام إلى طوارئ مستشفى النساء والولادة والأطفال بارتفاع في درجة الحرارة وضعف في الرضاعة وقلة في النشاط، وتم فحصه من قبل الأطباء وأُجريت له التحاليل اللازمة ورجح الأطباء احتمالية إصابته بتجرثم دموي أو ما يسمى “انتان الدم عند حديثي الولادة”.

وأضافت: وقد أُعطي المحاليل المغذية والمضادات الحيوية اللازمة لمثل هذه الحالات، لكن ذلك لم يمنع من تدهور حالته بسبب مضاعفات هذا المرض على الرئة والكلى والأوعية الدموية.

وبينت أنه قد تم تنويمه بالعناية المركزة للأطفال وتلقى العلاج اللازم من قبل استشاريي العناية المركزة وأمراض الكلى وأمراض الدم، إلا أن خطورة التجرثم الدموي وحدته مع صغر عمر الطفل أدت إلى وفاته، علماً بأن الإصابة بأي جرثومة قد تسبق ظهور الأعراض بأيامٍ عدة وقد لا تظهر الأعراض إلا في وقتٍ متأخر، وهذا ما قد يؤدي إلى التدهور المفاجئ داخل المستشفيات لمثل هذه الحالات.

وتقدمت صحة المدينة ومستشفى النساء والولادة والأطفال ببالغ العزاء لذوي الطفل المتوفي وتقف معهم جنباً إلى جنب وتشد على أيديهم راجين من الله لهم الصبر والسلوان.