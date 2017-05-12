وزير التعليم يعفي قائد مدرسة بعد انتشار مقطع يظهر قيام بعض الطلبة بتمزيق كتبهم

صراحة – خالد الحسين : اكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي انه بعد اطلاع معالي وزير التعليم على مقطع فيديو يظهر قيام بعض الطلبة بتمزيق كتبهم المدرسية في الشارع في إحدى مدارس مدينة تبوك، واطلاع معاليه على تقرير عد من مدير عام التعليم عن الحادثة وجه معاليه بما يلي:

1.إعفاء قائد المدرسة فورا من مهامه

2.استكمال التحقيق في اسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسئولين والمشرفين في المدرسة..

3 . تشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم د. نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال اسبوعين من تاريخه..