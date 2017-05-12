أمانة تبوك تفتتح جسر تقاطع أبي بكر الصديق بحي المروج بتكاليف 48 مليون ريال

صراحة – نواف العايد : افتتحت أمانة منطقة تبوك أمس , جسر تقاطع طريق أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – مع طريق الملك عبدالله بحي المروج بتبوك , بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك.

وأوضح أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان، أن جسر تقاطع طريق أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – مع طريق الملك عبدالله أحد مشاريع الجسور التي تقوم بتنفيذها أمانة منطقة تبوك، حيث سيسهم الجسر بعد أن تم افتتاحه بشكل كبير في تحرير الحركة المرورية وربط عدد من أحياء المدينة ببعضها البعض، مشيراً إلى أن الأمانة أنهت كافة أعمال الجسر وجاري حاليا تطوير الطرق المحيطة به، حيث ستقوم الأمانة وبالتنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة بإزالة الميدان أسفل الجسر وعمل دورانات على امتداد طريق أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – لتسهيل الحركة المرورية وتحريرها أسفل الجسر.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان : إن طول الجسر الخرساني يبلغ 324متراً، كما يبلغ طول كامل الجسر من بدايته إلى نهايته 531 متراً وبعرض 18، 4 أمتار، وحارتين مرورية لكل اتجاه وبلغت تكاليف تنفيذه 48 مليون ريال.

وأوضح المهندس الغبان أنه تم تركيب 24 عمود إنارة تجميلية على كامل امتداد الجسر، مبينا أن أعمال التطوير حول الجسر والجاري تنفيذها ستشمل السفلتة والأرصفة والإنارة التي من المتوقع أن يتم إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.