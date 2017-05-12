الأمير خالد الفيصل يكرم الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الهندسة

صراحة – فيصل القحطاني : كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الهندسة والميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة، الطالب فارس الشهري، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة ، الشهري بما حققه من إنجاز متمنياً له التوفيق والنجاح.

يذكر أن المسابقة أقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من 3-8 مايو، وكان المشروع البحثي الذي تقدم به الطالب يتعلق بتطوير أداة ميكاترونية “روبوتية لتحديد وفصل الخلايا الحية، بإشراف الدكتور أيسر شفيق العمري، من مدارس دار الفكر والدكتور جاكوب من معهد ماسوتيتوس للعلوم والتقنية.