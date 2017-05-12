السديس : رئاسة الحرمين بادرت منذ إعلان رؤية المملكة في إطلاق برنامج للتحول المؤسسي

صراحة – محمد المحسن : أوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه منذ إعلان رؤية السعودية (2030) وإطلاق برنامج التحول الوطني (2020) بادرت الرئاسة في إطلاق برنامج للتحول المؤسسي، وإنشاء إدارة للتحول المؤسسي، وإطلاق عدد من المبادرات للمساهمة في تحقيق أهداف هذه الرؤية المباركة، وذلك من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين.

وأبان معالي الدكتور السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى دائما لتواكب كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن من خلال البرامج والخدمات التي تسهل للمسلمين أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين،وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله – بمناسبة انضمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رؤية السعودية (2030).

وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما تولويه من دعم ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين، وأن يوفقها لما فيه خير البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.