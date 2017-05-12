نتائج الأشعة تبعد “فهد المولد” من معسكر المنتخب السعودي

صراحة – خالد الحسين : قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي، استبعد الجهاز الفني للمئتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب فهد المولد من معسكر الرياض الذي يأتي ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م، فقد كشفت نتائج تقارير الأشعة التي أجربت للاعب عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة فيما تم استدعاء اللاعب صالح العمري إلى المعسكر عوضا عنه.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الثامن من يونيو المقبل في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.