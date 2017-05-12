إغلاق محل ومصادرة 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بطريف

صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم ، جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي أن الجولات أسفرت عن إغلاق محل ومصادرة 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم ، مشيراً إلى إعداد خطة عمل مكثفة ما قبل شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .

وأكد حرص بلدية محافظة طريف وعدم تهاونها بجميع ما يتعلق بالصحة العامة .