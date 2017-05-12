طلاب المملكة يحصدون ميداليات معرض آيتكس الدولي للاختراعات

صراحة – فيصل القحطاني : حقق طلاب المملكة المشاركون في معرض آيتكس الدولي للاختراعات 2017 المقام في ماليزيا، 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، وميداليتن برونزية، عن 12 مشروعاً سعودياً تمت المشاركة بها في الأولمبياد، 6 مشروعات منها للبنين و 6 للبنات .

وحصل على الذهبية من البنين، علي مروان حلمي من تعليم جدة عن مشروعه ” حصاد طاقة الموجات الكهرومغناطيسية على ترددات الراديو باستخدام جهاز مطبوع كليا ” ، والطالب فيصل عبدالله آل نايش الأحمري من تعليم عسير عن مشروعه ” عصا الرؤيا ” ، والطالب محمد سليمان النهدي من تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعه ” أرى بلا عيون ” ، ومن الطالبات حصلت على الذهبية الطالبة مروج عبدالله أحمد الجيزاني من تعليم جده عن مشروعها ” جهاز لتعزيز قوة اليد اليمنى للطفل الأيسر ولعلاج العضلات الدقيقه(العلاج الوظيفي) ” .

وجاءت الميدالية الفضية من نصيب الطالب عبدالرحمن منصور زعير من تعليم الرياض عن مشروعه ” أنوار دافئة وباردة بالليزر ” ، ومن الطالبات حصلت على الميدالية الفضية الطالبة شهد عصام محمد السليم من تعليم الشرقية عن مشروعها ” جهاز السلامة لمرضى الصرع ” ، والطالبة نورا خالد عبدالعزيز الحامد من تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعها “حقيبة لحماية السائحين من الإشعاعات المؤينة (P.B.IR) ” ، والطالبة لمى سليمان عالي الزايدي من تعليم جده عن مشروعها “إضافة مسار مسنن للمقبس الكهربائي للحد من التفريغ الكهربي ” ، والطالبة سندس محمد عباس قوقندي من تعليم جده عن مشروعها “نظام ري آلي يعتمد على شبكة من الحساسات اللاسلكية ويستخدم نظام الخبرة ” ، وكذلك الطالبة سماء سامي أحمد سجيني من تعليم جده عن مشروعها ” روبوت سداسي الأرجل يعمل بتقنية النانو واط ” .

وحقق البرونزية الطالب أنس محمداسحاق كمال من تعليم ينبع عن مشروعه ” عضلات البوليمرات الاصطناعية ” ، والطالب مشعل أحمد سوادي من تعليم جازان عن مشروعه ” مقابض ذاتية الانارة في حالة الطوارئ ” .

حول ذلك أوضح رئيس الوفد المشارك مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العفيص أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، وبدعم من معالي وزير التعليم تشارك وزارة التعليم سنويا في معارض الابتكارات الدولية حيث تعد هذه المشاركة السادسة في هذا المعرض، مؤكدا سعي وزارة التعليم من خلال هذه المشاركات، والنتائج المشرفة التي حصل عليها طلاب وطالبات المملكة في هذا المحفل الدولي وغيره من المحافل الأخرى إلى العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في برنامج التحول الوطني 2020 الذي منها(تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والإبتكار)، وماتضمنه هذا الهدف من مؤشرات يمكن قياسها مثل (عدد الميداليات والأوسمة الدولية) .

وقدم العفيص التهنئة للطلاب والطالبات، متمنيا أن يكون هذا الإنجاز حافزاً ومشجعاً للاستمرار في التفوق والتميز والصعود على منصات التتويج العالمية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمواهب وطنية واعدة .