المنتخب السعودي للكاراتيه يفتتح مشاركته غدا بـ6 مواجهات بدورة التضامن الإسلامي

صراحة – خالد الحسين :يفتتح المنتخب السعودي للكاراتيه مشاركاته في دورة اتحاد التضامن الإسلامي غدا بست مواجهات عند العاشرة صباحا التي يشارك فيها 144 لاعباً يمثلون 30 دولة من ضمنهم المصنفين الأربعة على مستوى العالم وهم “إيران ومصر وتركيا واذربيجان “.

ويتواجد عماد المالكي في منافسات وزن تحت 60كجم وزميله فهد الخثعمي في وزن تحت 67كجم ثم سلطان الزهراني في وزن 75 كجم.

وكان المنتخب السعودي للكاراتيه قد أطلق تحضيراته للدورة مبكراً من خلال المشاركة في العديد من البطولات أبرزها الجولات الأربع من الدوري العالمي للكاراتيه في فرنسا وهولندا والإمارات والمغرب قبل أن يختتم تحضيراته بمعسكر داخلي مشترك مع المنتخب المصري بمدينة الرياض لمدة أسبوعين بمشاركة 15 لاعبا تم تصفيتهم إلى 6 لاعبين للمشاركة في الدورة .