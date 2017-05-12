التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> منظمة الصحة العالمية تؤكد ظهور وباء إيبولا في شمال شرق الكونغو الديموقراطية
12 مايو, 2017   2898

منظمة الصحة العالمية تؤكد ظهور وباء إيبولا في شمال شرق الكونغو الديموقراطية

3be4496bc03d583bd785ba43629f57c6f3a19b23

صراحة – نواف العايد : أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة في بيان ظهور وباء الحمى النزفية (إيبولا) في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ووفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ 22 نيسان/ابريل.

وقالت المنظمة ان الوباء ينتشر في منطقة غابات استوائية في محافظة با-اويليه المحاذية لأفريقيا الوسطى. وتعود آخر موجة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية الى 2014 وتم حينها احتواؤها بسرعة بعدما خلفت 49 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وفي تصريح نقله التلفزيون العام أكد وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية أولي ايلونغا ظهور الوباء مع دعوة السكان الى عدم الاستسلام للهلع، مؤكدا ان الحكومة اتخذت “كل التدابير المفيدة للرد بسرعة وفعالية على هذه الموجة الجديدة من وباء فيروس ايبولا”.

وقالت منظمة الصحة العالمية انها تعمل مع سلطات الكونغو الديموقراطية لتسهيل ايصال تجهيزات الحماية والطاقم الصحي الى المنطقة لتعزيز تدابير مراقبة واحتواء الوباء في منطقة يصعب الوصول اليها.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA