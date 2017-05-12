كأس خادم الحرمين الشريفين : الهلال يواجه التعاون غدا

صراحة – نواف العايد : يلتقي فريق الهلال مع نظيره التعاون غدا السبت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الدور النصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية بعد أن تمكن من الفوز بلقب بطولة الدوري بجدارة ، لذا يسعى لاعبو الهلال إلى استكمال سلسلة انتصاراتهم لبلوغ النهائي لتحقيق اللقب الثامن حيث أن أخر لقب حققه الهلال عام 2015 أمام النصر بعد ما انتهت المباراة بأوقاتها الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1 وحسمها بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6 .

وجاء تأهل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق النصر بهدفين دون رد ، بينما تأهل فريق التعاون إلى هذا الدور بعد أن فاز على الاتفاق بالركلات الترجيحية بنتيجة 5 – 3 .

وحسب لقاءات الفريقين خلال هذا الموسم تميل الكفة لصالح الهلال ، عندما فاز الهلال بهدفين دون رد بالدور الأول من الدوري السعودي ، وفي الدور الثاني من الدوري تغلب الهلال على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين ، فيما تحمل مواجهة الغد رقم 4 في تاريخ مباريات الفريقين على كأس خادم الحرمين الشريفين ، وكانت المواجهة الأولى بينهما في نسخة 1980 ضمن دور الـ 32 فاز فيها الهلال بهدفين دون رد ، كما فاز الهلال على التعاون في نسختي 1984 و 1985 بهدفين دون رد .

وفي تاريخ مواجهات الهلال والتعاون خلال مشواره بالمسابقة في كأس الملك وصل الهلال إلى نهائي البطولة ثلاث مرات وفاز باللقب في مرتين ، وخسره مرة واحدة ، عندما توج بنسخة كأس الملك عام 1980 على حساب الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وسجل للهلال سلطان بن نصيب هدفين والبرازيلي ريفيلينو هدف ، فيما سجل للشباب لاعبه البرازيلي برونو ، كما توج الهلال بنسخة 1984 بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد سجلهما خالد الغانم ومنصور بشير وفهد المصيبيح وعبد الرحمن اليوسف ،أما البطولة الأخيرة عام 1985 فقد خسرها الهلال أمام الاتفاق بركلات الترجيح ، عقب التعادل بهدف لكل منهما .