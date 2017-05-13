حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق المملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، الرياض, القصيم والمنطقة الشرقية) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.